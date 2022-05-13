إرشادات حل امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي الترم الثاني على «التابلت»

ينعقد غدًا السبت الموافق 14 مايو الجاري، امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي التيرم الثاني 2022، ورقيًا وإلكترونيًا في المدارس في لجان مؤمّنة ومراقبة جيداً بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والمديريات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم وتطهير لجان الامتحانات.

تفاصيل امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي التيرم الثاني 2022

وحدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي التيرم الثاني 2022، قائلاً: «إن الإدارات التعليمية تتولى وضع الأسئلة المقالية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعليها 30% من الدرجات، أما عن الأسئلة الإلكترونية فهي تُعقد على جهاز التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد وتركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين».

وأضاف «شوقي» في بيان سابق له، أن امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي التيرم الثاني 2022 سيُعقد في لجان مؤمّنة جيدًا، وتراعي الإجراءات الوقائية المشددة، وتلحق المدارس غير المجهزة على المدارس المجهزة لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل منصة حصص مصر التعليمة ومنصة بنك المعرفة المصري وقناة مدرستنا التعليمية.

امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي التيرم الثاني 2022.. تعليمات عاجلة بشأن التابلت

ووجهت الوزارة مجموعة من التعليمات العاجلة للطلاب بشأن امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي التيرم الثاني 2022، مشددة على أن كل «تابلت» جرى تسليمه للطلاب عليه برنامج المنصة أي تطبيق منصة الامتحان بأحدث إصدار، ومتصل داخل اللجنة بشبكة المدرسة، لا يوجد عليه قيود لأداء الاختبار من خلاله وضرورة مراجعة حالة الطلاب لأداء الاختبار من خلال مسئول التطوير التكنولوجي.

وأكدت أنه لا يُسمح بمغادرة الطالب إلا بعد التأكد من إنهاء الامتحان والضغط على Submit، والتأكد من قبَل المراقب وسؤال التطوير التكنولوجي أنه ليس pending، لأن هذا الأمر سيجعله لن يستطيع الدخول في اختبار اليوم التالي إلا بعد تسليم الامتحان وعمل مزامنة.