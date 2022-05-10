«التعليم» تمنع تقسيم شاشة التابلت في امتحانات الثانوية

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع مدارس المرحلة الثانوية، بضرورة التنبيه على طلاب الصف الأول الثانوي بعدم تقسيم شاشة التابلت أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، الذي يعقد غداً الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري ورقياً وإلكترونياً في المدارس الخاصة والحكومية وفي لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية.

لماذا منعت الوزارة تقسيم شاشة التابلت؟

وأضافت المديريات في خطابها للإدارات التعليمية، أنه وفقاً لتعليمات الوزارة، غير مسموح بتقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان، وغير مسموح أيضاً بفتح أي منصات تعليمية أو الدخول على مواقع أخرى غير منصة الامتحان، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر غشًا ويتم تحرير محضر بالواقعة للطالب في اللجنة الامتحانية.

تقسيم شاشة التابلت.. ما هو البديل

ونوهت المديريات، إلى أن تقسيم شاشة التابلت كان متاحا في الامتحانات السابقة، لكن في الوقت الحالي وفرت الوزارة ورقة مفاهيم لكل طالب في كل مادة تغنيه عن أي مصادر أخرى، لأنها تشمل مجموعة مهمة من القوانين والمعلومات والمفاهيم الخاصة بكل مادة بحسب طبيعتها وتساعد الطالب في حل الامتحان بشكل جيد.

خطوات تقسيم شاشة التابلت

1ـ فتح الضبط والضغط على «الميزات المتقدمة»، واختيار «إطارات متعددة»، ثم الضغط على مفتاح إجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشة أو «Split screen view».

2ـ وبشأن إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ أثناء الامتحان، يجب الدخول إلى «الضبط»، ثم اختيار كلمة «الشاشة»، ثم اختيار كلمة «زمن توقف الشاشة» والضغط على كلمة «30 دقيقة».

نصائح مهمة لطلاب أولى وثانية ثانوي

وبمنع تقسيم شاشة التابلت، وجهت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مفادها ضرورة قراءة السؤال بشكل جيد قبل البدء في اختيار الإجابة الصحيحة وورقة المفاهيم في غاية الأهمية، مشددة على عدم الاستعجال في حل السؤال قبل الاطلاع عليها.

وأضافت «إيلارية» لـ«الوطن»، أن ورقة المفاهيم ستكون بديلًا للكتاب في حال الاحتياج لمعلومة أو قانون أو نص: «لا تحاول فتح الكتب الإلكترونية أو أصطحاب الكتب الورقية فأنت لن تحتاج لها ولن يسمح بدخولهم لجنة الامتحان»، مؤكدة أن الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وهو ما يجب إدراكه جيداً لأن هذه هي فلسفة التعليم الجديدة.