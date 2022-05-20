اليوم .. «الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بمحافظة الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة اليوم، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها القافلة الطبية سيكون الكشف والعلاج بها مجانا فى التخصصات الطبية، التى من المقرر أن تتضمنها القافلة الطبية، مشيرة إلى أن القافلة الطبية ستكون فى محافظة الشرقية فى صان البحرية مركز صان الحجر.

التخصصات الطبية لقوافل حياة كريمة

واستعرضت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية التى ستشملها القافلة الطبية وجاءت على النحو التالى:

- نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال-الباطنة - الأنف والأذن-العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل.

صيدليات لصرف العلاج مجانا

وأكدت الوزارة أن القافلة الطبية من المقرر أن تشمل صيدليات لتوفير العلاج مجانا مجانا، فضلا عن اجراء كافة التحاليل والأشعة وتحويل الحالات الحرجة الى أقرب مستشفي دون تحمل المريض أى أعباء مالية، وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 15353 لمعرفة أماكن القوافل الطبية والتى تتغير من مكان الى اخر لضمان الوصول الى كافة قري محافظات الجمهورية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة المشاركة فى القوافل الطبية والإلتزام باتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والبعد عن الزحام وعدم التكدس فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدة حرص الوزارة على سعيها للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس ومكتساب الدولة خلال جائحة فيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة على استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي داخل مستشفيات محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي للفيروس، واستمرار استقبال كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين من خلال الخط الساخن والرد عليهم من المصادر الرسمية لها بشكل مباشر.