اليوم.. «الصحة» تطلق قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا ببعض المحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن القوافل الطبية سيكون الكشف والعلاج بها مجانا في التخصصات الطبية التي من المقرر أن تشملها القوافل، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

التخصصات الطبية التي تضمها القوافل الطبية

وقالت الوزارة من المقرر إن تضم القوافل الطبية تخصصات نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل.

وعن المحافظات التى من المقرر أن تكون فيها القوافل الطبية، استعرضت الوزارة المحافظات والأماكن وجاءت على النحو التالى:

- أبو رواش حي كرداسة بمحافظة الجيزة - العزازية مركز الغنايم بمحافظة أسيوط - بقيرة مركز بنها بمحافظة القليوبية - بغداد مركز العاميرة بمحافظة الإسكندرية.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال المشاركة

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة المشاركة في هذه القوافل الطبية مع الاهتمام بمراعاة التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، وضرورة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدة حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس والحفاظ على مكتساب الدولة التى حققتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية من المقرر أن تضم الصيدليات المتنقلة وبها فرق طبية متخصصة تصرف العلاج مجانا وبشكل فوري للحالات، وفيما يتعلق بالحالات الحرجة والتى تتطلب تدخل سريع يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى من المواطن.