سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، حيث أنه من أبرز الأوراق النقدية التي تشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث، فهو من أغنى العملات في العالم.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 20 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 59.66 جنيه للبيع مقابل 57.21 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، بينما سجلت العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 57.93 جنيه للشراء مقابل 59.72 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بـ 55.18 جنيه للشراء، مقابل 59.72 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجلت عملة الكويت سعر نحو 57.21 جنيه للشراء مقابل 59.66 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما جاء سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 59.72 جنيه للبيع مقابل 55.85 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 20 مايو.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

و في البنك المركزي المصري سجلت عملة الكويت نحو 59.31 جنيه للشراء، مقابل 59.83 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي البنك التجاري الدولي، نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.68 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.