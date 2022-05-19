شروط التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» لطلاب المدارس

أكدت الدكتورة هدى بركة مستشارة وزيرة الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن الاستثمار في العقول، أصبح من الاستثمارات المهمة حاليًا، وذلك لأننا نستثمر في أولادنا لأنهم هم مستقبل مصر، ومن هنا جاءت مبادرة «أشبال مصر الرقيمية» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت مستشارة وزيرة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية على شاشة القناة الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بالتكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، من أجل إعداد الأجيال لتكنولوجيا المستقبل، لهذا أطلق مبادرة أشبال مصر الرقمية.

شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يقل السن عن 12 عامًا ولا يزيد عن 17 عامًا.

- أن يكون في فترات السنوات الدراسية بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي.

- أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى المدارس داخل مصر، «حكومية، أو تجريبية، خاصة، أو دولية».

- أن يمتلك الطالب القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي.

- لديه قدرة على التعامل مع الإنترنت.

- أن يكون الطالب متفوقًا في الرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم بحد أدنى 90%.

- موافقة ولي أمر الطالب على التحاقه والالتزام بشروط المبادرة.

الأوراق المطلوبة للمشاركة في المبادرة

- صورة شخصية ملونة للطالب المتقدم.

- شهادة ميلاد الرقم القومي.

- بيان قيد من المدرسة.

- بيان نجاح لآخر سنة دراسية للطالب.

- نسخة من الشهادة الابتدائية للمتقدمين في الصفوف الإعدادية، وأيضا شهادة الإعدادية للمتقدمين في الصفوف الثانوية.

- بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وتستهدف في المرحلة الأولى منها 3 آلاف طالب من جميع مدارس الجمهورية، وهي منحة تدريبية مستمرة طوال العام الدراسي، ويحصل الطالب على شهر واحد في الإجازة.

وسيتدرب الطلاب على التكنولوجيا الرقمية الحديثة والمستقبلية، مما يؤهلهم بشكل كبير لبناء مستقبلًا أفضل لمصر، على غرار ما يحدث حاليا فى مبادرة شباب مصر الرقمية.