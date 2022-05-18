«الاتصالات»: نسمح للمستفيدين من مبادرة «أشبال مصر الرقمية» باختيار المواعيد

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية استهدفت الشباب المتفوقين من خريجي الجامعات، وتم تخريج دفعتين منها حتى الآن، ثم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تلك المبادرة وإضافة مبادرة باسم «أشبال مصر الرقمية»، التي تستهدف طلاب المدارس.

«بركة»: المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

وأضافت «بركة»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة سيجري العمل فيها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل جميع المدارس خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

«بركة»: المبادرة تتيح اختيار المواعيد

وأوضحت أن المبادرة تتيح للطلاب الملتحقين فيها اختيار المواعيد لتلقي الدروس خلال يوم واحد عبر الإنترنت أسبوعيا، ولمدة 4 ساعات، وفيها سيتم تدريبه على مسارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بخلاف صقل مهارات هؤلاء الطلبة وإعدادهم لما يتطلعون إليه.

واستطردت: «التدريب سيكون بنسبة 75% بشكل أونلاين و25%، ولابد أن يأتي الطالب إلى مركز التدريب حتى يستطيع تنفيذ المشروعات العملية والتطبيقية التي سيتم تدريبه عليها عبر الإنترنت، والمبادرة دي تشمل كل محافظات الجمهورية بلا استثناء، طبقًا للأعداد اللي هيتم تسجيلها في كل محافظة».

وأكدت أن طريقة التسجيل للالتحاق بمبادرة تتضمن الدخول على بوابة إلكترونية باسم «أشبال مصر الرقمية» والبدء بالتسجيل منذ يوم 12 من الشهر الجاري، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في غضون شهر، موضحة: «الموقع متاح به كافة المعلومات التي تخص المبادرة وشروط التسجيل، وخصصنا الرقم الساخن 15388 للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالطلبة وأولياء أمورهم».