بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.. هل تتيح تسجيل رقم الموبايل؟

تقدم بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، العديد من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني؛ بهدف إتمام الخدمات في سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين ومنعا لتكدس المواطنين أمام المكاتب.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وتجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا، الصيانة الدورية على رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، إذ تقوم الوزارة كل فترة بتحديث خادم البيانات الخاص بها من أجل سرعة إتمام خدمات المواطنين، والتي تشمل العديد من الخدمات الحكومية في أكثر من مجال، ويأتي على مقدمة هذه الخدمات ما تقدمه البوابة حول الخدمات التموينية وخدمات الشهر العقاري والمرور والرخص والمركبات.

بتصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، تظهر رسالة إلكترونية، مفادها أن البوابة في حالة الصيانة، فضلا عن تدوين الرسالة التالية: «جاري العمل على إجراء تحسينات على البوابة حاليا لإضافة خدمات جديدة برجاء معاودة التصفح في وقت لاحق».

تسجيل رقم الموبايل على بوابة مصر الرقمية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تسجيل رقم الموبايل على بوابة مصر الرقمية متاح في مكاتب التموين، إذا قررت الوزارة مد فترة تسجيل الرقم حتى 30 يونيو المقبل، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

وبمجرد عود الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية للعمل في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من المقرر أن تعود الأيقونات الخاصة بالخدمات التموينية المتاحة عبر البوابة، التي تشمل:

* إصدار بدل تالف وفاقد للبطاقة.

* الفصل الاجتماعي.

* الاستعلام عن صرف البطاقة.

* تفعيل بطاقة التموين.