«التعاون الدولي» تنظم سيمنارا حول النمو الشامل والحد المستدام من الفقر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم وزارة التعاون الدولي، سيمينارا عبر الإنترنت، بعنوان «النمو الشامل والحد المستدام من الفقر للمسئولين في الدول النامية»، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية خلال الفترة من الثلاثاء المقبل، 24 مايو وحتى الخميس 2 يونيو 2022.

وأعلنت وزارة التضامن على الموقع الرسمي، أن وزارة التعاون الدولي ستقوم بترشيح خمسة من المتخصصين في مجال الدراسة.

الشروط المطلوبة للتقدم

- يشترط أن يكون ​المتقدم حاصل على مؤهل عالي ولديه خبرة مناسبة في مجال الدراسة.

- يشترط إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة، حيث أنه لغة الدراسة.

- أن يكون من المسئولين او القياديين في مجال الحد من الفقر أو التنمية الريفية.

- لديه خبرة بالإنترنت والتدريب عبر الشبكة.

وناشدت التضامن الراغبين في التقدم لهذا البرنامج التدريبي ومن تنطبق عليهم الشروط المذكورة استيفاء الاستمارة المرفقة، على أن تكون مختومة من جهة العمل.

وفى سياق آخر أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامـة»، هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطـة الـذي أطلقـتـه الوزارة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمان الاجتماعي للأسر والأفراد، لافتة إلى أنه يستهدف «الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، وكذلك الشباب».

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

ولفتت التضامن على الموقع الرسمي لها، أنه يشترط استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، كما يشترط عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يشترط أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.