كيفية التقديم في معاهد معاوني الأمن 2022.. الخطوات والمواعيد

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قبول دفعة جديدة لمن يرغب في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، لذا تستعرض «الوطن»، كيفية التقديم في معاهد معاوني الأمن إلكترونياً وأماكن سحب الكراسات.

كيفية التقديم في معاهد معاوني الأمن

- يجب الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «خدمات معاوني الأمن»، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، من أجل التقديم إلكترونيًا للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أماكن سحب كراسات التقديم في معاهد معاوني الأمن

- سحب كراسات الالتحاق من داخل مقرات التدريب الشرطية التي تتبع قطاع التدريب، من المعاهد التالية:

أولاً: معهد معاوني الأمن في طرة للذكور في محافظات «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، والقليوبية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية».

ثانياً: معهد معاوني الأمن في محافظة البحيرة وتحديداً مدخل مدينة وادي النطرون للذكور في محافظات الإسكندرية، والدقهلية، وبنى سويف، والفيوم، والغربية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، ومطروح، والبحيرة، والشرقية.

ثالثاً: معهد تأهيل الأفراد في محافظة سوهاج وتحديداً مدينة سوهاج بحي الكوثر للذكور في ذكور محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج، قنا، والوادي الجديد، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر.

رابعاً: بالنسبة للطالبات في جميع المحافظات، فسوف يتم التقديم داخل معهد معاوني الأمن في طرة.

موعد بداية التقديم في معهد معاوني الأمن

- اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر مايو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر يونيو المقبل.

موعد وأماكن اختبارات التقديم في معهد معاوني الأمن

- تبدأ اختبارات التقديم في معاهد معاوني الأمن من يوم 28 من شهر يونيو القادم داخل المعاهد التدريبية التي تتبع قطاع التدريب، في المعاهد التالية:

أولاً: معهد معاوني الأمن في طرة للذكور والإناث.

ثانياً: معهد معاوني الأمن في البحيرة بوادي النطرون للذكور.

ثالثاً: معهد تأهيل الأفراد في سوهاج للذكور.