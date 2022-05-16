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محمود مسلم

رئيس جامعة سوهاج يتفقد انتخابات مجلس إدارة نقابة العاملين

كتب:

شيماء دراز
10:27 م | الإثنين 16 مايو 2022
رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي التي انطلقت صباح اليوم، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد المكون من رئيس و10 أعضاء.

مرافقو رئيس جامعة سوهاج في جولته

ورافق رئيس الجامعة كل من المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وعبد الصبور إبراهيم محمد مدير عام الموارد البشرية، وذلك بمبنى المدرجات المركزية بمقر جامعة سوهاج القديم بمدينة ناصر بمحافظة سوهاج.

رئيس جامعة سوهاج يؤكد تطبيق التجربة الديمقراطية بنزاهة كاملة 

وحث الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، العاملين على المشاركة وتطبيق التجربة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية، موضحاً أن من لهم حق التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية فقط في انتخاب رئيس من مرشحين اثنين و10 أعضاء من 13 مرشحا.

استمرار انتخابات نقابة العاملين بجامعة سوهاج يوما واحدا

من الجدير بالذكر أن انتخابات المنظمات النقابية العمالية بدأت صباح اليوم، وتستمر لمدة يوم واحد فقط حتى إغلاق الصندوق الساعة 5 مساءً، وتقام تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومديرياتها الفرعية بإشراف قضائي كامل.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 

وفي إطار آخر تستعد جامعة سوهاج لأداء الطلاب اختبارات العام الدراسي الثاني بكلياتها المختلفة بالحرمين الجامعيين القديم والجديد بداية من الأسبوع المقبل، ويؤدي طلاب الكليات العملية مثل كلية التمريض والطب والصيدلة والطب البيطرى الاختبارات إلكترونيا على أن تجري اختبارات كل كليات الجامعة إلكترونيا بدءا من العام المقبل. 

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