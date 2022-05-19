انطلاق منتدى أبو الطيب الثقافي للشعر البدوي والفصحى في مطروح

انطلق منتدى «أبو الطيب للثقافة والشعر والفنون» بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، وجرى خلال اللقاء بيان ميثاق العمل وتحديد الأنشطة التي يديرها المنتدى وكيفية إدارتها والسبل التي تحقق نجاحها ورقيها وانتشارها بما يسهم في الارتقاء بالثقافة والأدب والفنون عامة، ومنها الشعر البدوي والفصحى.

شعراء مطروح يشاركون في المنتدى الأدبي

وشارك بالحضور في فعاليات المنتدى الأدبي بمطروح، اليوم الخميس، كوكبة من الشعراء والأدباء المتخصصين في الشعر البدوي والفصحى والعامية، والذي ضم الأدباء والشعراء حسين عبدالله عبد الجواد، مدير المنتدى، ومختار محمد الحماحمي، والذي وقع اختياره رئيسا شرفيا للمنتدى، والشاعر عبد الرحمن حجاب، وجرى اختياره مديرا ماليا وإداريا للمنتدى، والشاعر محمد الأنور، مستشار المنتدى، والشاعرة سهاد قمر، عضو مجلس إدارة المنتدى، والأديبة نجاة جعفر، وصباح الجابوصي فنان موسيقي.

منتدى أبو الطيب الأدبي

وناقش الشعراء والفنانون بعض أعمال المنتدى الثقافي التي تأسس من أجلها، وتتمثل في العمل على تأليف مجموعة نصوص أدبية متنوعة لبعض الشعراء والأدباء وطبعها في كتاب واحد ليكون باكورة أعمال المنتدى الأدبية والشعرية، وتخصيص صندوق مالي وحساب لدعم المنتدى والأعمال والأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها.

وقال حسين عبدالله عبد الجواد، مدير المنتدى، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا المنتدى يهدف للارتقاء بالعمل الأدبي وتنمية مهارات الشعراء الصاعدين، والاهتمام بالشعر بكل أنواعه، وإصدار كتب تعكس فعاليات المنتدى وطبع دوادين شعر، مقدما الشكر والامتنان للأدباء الذين حضروا ولمن لم يحضر لعذر منعه من المشاركة، موضحا أنه يتمنى أن يشارك في المنتدى جميع الشعراء في محافظة مطروح والمواهب الشابة.