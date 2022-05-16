بسبب الإهمال.. استبعاد اثنين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بالدقهلية

قرر على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد اثنين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية 2022، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهما حرصا منه على انتظام سير اللجان الامتحانية وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، ليصل إجمالي من تم استبعادهم خلال يومين فقط إلى 5 رؤساء لجان، ضمن 632 لجنة امتحانية للصف الثالث الإعدادي، ويؤدي الامتحان في المحافظة 119 ألف و265 طالبا وطالبة، وأدوا اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية.

استبعاد رئيسي لجتين للشهادة الإعدادية في الدقهلية

وأعلن «عبد الرؤوف» في بيان صحفي، أنه جرى استبعاد رئيس لجنة مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة بالنزل رقم 544 التابعة لإدارة منية النصر التعليمية، كما استبعد رئيس لجنة الشهيد أشرف شهاب بكفر بهيدة التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية رقم 435 والتحقيق معهم من قبل الشؤون القانونية لاتخاذ العقوبة المشددة والعرض على لجنة القيادات بالمديرية وذلك للإهمال في أعمال الامتحانات ومخالفة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وحرصا منه على انضباط اللجان.

طلاب الصف الأول الثانوي يدخلون المنصة الإلكترونية بنسبة 100%

من جهة أخرى، أدى 45 ألف و647 من طلاب الصف الأول الثانوي اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ إلكترونيًا، أمام 201 لجنة بالإضافة إلي 6027 طالبا وطالبة نظام منازل أدوا الامتحان ورقيا، و4 آلاف طالبا وطالبة في مدارس خاصة وخدمات ومدارس غير مجهزة، يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا فترة مسائية.

وأكد «عبد الرؤوف» أن دخول الطلاب على المنصة الامتحانية اليوم بدون مشاكل ونسبة الدخول بلغت 100% تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعه سير اللجان الامتحانية والاطمئنان على انتظام اللجان.

وتفقد «عبد الرؤوف» وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة جيهان السادات الثانوية التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وأكد أن نسبة دخول الطلبة على المنصة الامتحانية اليوم فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ فترة أولى 100% ، وأن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير اللجان الامتحانية لحظه بلحظه لتذليل أي عقبات وحلها فور حدوثها.