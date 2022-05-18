وفد «نوتينجهام ترنت» البريطانية يزور جامعة المنصورة الجديدة ويتفقد مشروعات الطلبة

استقبل الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وعمداء الكليات ومديري البرامج، وفد جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية، برئاسة الدكتور ستيفن ويليامز، مدير التعاون الدولي بالجامعة، والدكتورة كلير نيوستيد، المدير المساعد للتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والهندسة، والدكتور كريس كرابوت، المدير المساعد للقانون وإدارة الأعمال، والدكتور ياسر الشربيني، المحاضر في مجال العلوم البيولوجية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.

ترحيب بوفد الجامعة البريطانية في جامعة المنصورة الجديدة

وبحسب بيان جامعة المنصورة الجديدة، فقد استهل رئيس الجامعة اللقاء، بالترحيب بالوفد وقدم شرحا وعرضا تقديميا عن الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة والتجهيزات الموجودة بالجامعة، من قاعات تدريس ومعامل متخصصة والخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها.

وأعرب الدكتور معوض الخولي عن رغبته في التعاون مع جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية، بمنح درجات علمية مزدوجة في عدة مجالات مثل الهندسة وعلوم الحاسب و العلوم ومجال الصيدلة و إدارة الأعمال ومجال القانون.

منح درجات علمية مزدوجة بالجامعتين

وزار الوفد بصحبة عمداء الكليات ومديري البرامج، قاعات التدريس ومعامل الجامعة، وكذلك تفقد الوفد معرض مشاريع الطلبة في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور ستيفن ويليامز، على حرص جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية على التعاون مع جامعة المنصورة الجديدة، في منح درجات علمية مزدوجة، وقد أثنى على ما شاهده في جامعة المنصورة الجديدة من حيث أنشطة الطلبة وإمكانات أعضاء هيئة التدريس وعلى تجهيزات الجامعة الحديثة.

يذكر أن جامعة المنصورة الجديدة تقع على طريق «دمياط - كفر الشيخ » الدولي الساحلي في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم افتتاحها هذا العام ضمن 13 جامعة جديدة وجه الرئيسي عبد الفتاح السيسي بإنشائها.