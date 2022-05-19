«سعفان» يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي سبل تدريب الشباب من أجل التشغيل

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت، والوفد المرافق له، على هامش المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول «التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء»، الذي يعقد بقصر الكونجرس بمدينة مراكش المغربية، لبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة القوي العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل، لتوفير فرص عمل للشباب على مهن المستقبل، وريادة الأعمال.

استراتيجية مصر للتنمية المستدامة

وتطرق اللقاء إلى التعرف على استراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر مؤخراً لخلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي وتخدم البيئة في نفس الوقت، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، وتصنيع الغاز في مصر.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بمفوض الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، مؤكدا رغبة الوزارة في التعاون بتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري.

من جانبه استفسر مفوض الاتحاد الأوروبي عن عدد من النقاط، بينها رؤية وزارة القوي العاملة في توفير فرص عمل للشباب، والطاقة الشمسية، والاكتفاء الذاتي من القمح، والبترول والغاز الطبيعي، والتدريب من أجل التشغيل.

انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022

وقال وزير القوي العاملة، ردا على استفسار مفوض الاتحاد الأوروبي، إن هناك مؤشر من خلال المؤتمر العالمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يؤكد انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، بعد أن كان 7.4% في الربع الأخير من 2021، مرجعا ذلك إلى استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت عدد كبير من العمالة التي وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.

وأضاف الوزير أنه هناك آليات أخرى لتوفير فرص عمل للشباب من خلال وزارة القوي العاملة، تمثلت في التدريب على تطوير مهارات الشباب من خلال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، لإعداد الشباب لوظائف المستقبل، لافتا إلى أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبي مختلف عن البرامج المعتادة، وذلك بعد أن اتجهت الدولة المصرية إلى التحول الرقمي الذي تعتمد عليه في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة، لتطبيق الحلول التكنولوجية في قطاعات ومشروعات الدولة.

وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار تركز الوزارة على الصناعات اليدوية في قري الصعيد والمحافظات التي تتمتع بهذا النوع من المهارة، على أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل، ودعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وفي نفس الوقت يمكن ترويج وتصدير تلك المنتجات عالميا.

وحول التدابير التي تتخذها مصر من أجل توليد كهرباء نظيفة من الطاقة الشمسية.. قال «سعفان»، إن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، حيث أنشأت أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، فضلا عن أنه أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وتشجع الدولة المستثمرين في هذا المجال، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المشروع 2 مليار دولار، ويساهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وحول إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي، أشار وزير القوى العاملة إلي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية شهد تحولات جذرية ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، في ضوء توجهات الدولة المصرية بالإسراع في خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضع مناطق جديدة على خارطة البحث والاستكشاف، وطرح المزايدات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات، وحققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واتجهت للتصدير، ويستهدف القطاع، تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير العملاقة الجاري تنفيذها، والتي من خلالها يتم تلبية كافة احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار ذاتيا.

وأكد الوزير أن رؤية الدولة المصرية من التحول إلى الوظائف الخضراء من خلال استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديدة خضراء في مصر، تركز على دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية، حيث قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والمراكز البحثية لتحقيق طفرة في عدد من المشروعات الصديقة للبيئة في مصر.

وحول تدابير الأمن الغذائي في مصر، أكد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ أكبر مشروع قومي لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه، وتقليص التكلفة الضخمة من الغذاء على مدار الأربع سنوات الماضية، وتمتلك مصر مخزونًا إستراتيجيًا من الأقماح بالصوامع الحديثة يكفي حتى نهاية العام.

وفي ختام اللقاء أكد نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، استعداد الاتحاد لإقامة شراكة أوروبية مع الوزارة من أجل توفير التدريب من أجل التشغيل لتوفير فرص عمل للشباب المصري.