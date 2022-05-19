الهجرة تعلن أسماء الخبراء المشاركين في إحدى جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»

في إطار الاستعدادات لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، أعلنت وزارة الهجرة، أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة «الثورة الصناعية الرابعة.. نظرة للتحضيرات المستقبلية»، كواحدة من جلسات المؤتمر الهامة والموسعة، حيث تناقش الاستعدادات الواجب اتخاذها والتحضيرات اللازم توفيرها للدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة.

«مصر تستطيع بالصناعة» تعاون بين الهجرة و3 وزارات

ويُنظم مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ويشارك في الجلسة الدكتورة هدى المراغي، مدير ومؤسس مركز أنظمة التصنيع الذكية في جامعة وندسور في كندا، وهي أول سيدة تشغل منصب عميد إحدى كليات الهندسة في كندا، واشتهرت المراغي بأنها صاحبة فضل في تغيير سياسة الحكومة الفيدرالية الكندية واستراتيجيات التدريب فى كندا لتضييق فجوة المهارات بين الخريجين واحتياجات سوق العمل.

والدكتور هانى مصطفى خبير تقنيات محركات الطيران، ورئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة، وهو كبير خبراء شركة «برات أند ويتني»، العالمية لتقنيات محركات الطائرات، وممثل الحكومة الكندية لدى حلف الأطلسي فى تقنية الطيران.

أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر

وتضم الجلسة عبد الفتاح صيام، أحد خبراء صناعة النسيج فى العالم، ويشغل منصب رئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، وكيز تيلور رئيس مجلس إدارة شركة أليك بالإمارات، وأحد أكبر رجال الصناعة والمستثمرين في مجال الإنشاءات في موريشيوس، زامبيا، ناميبيا، وجنوب أفريقيا، وتولى «كيز»، تطوير أعمال الشركة لتشمل سلسلة من الشركات التابعة الناجحة.

ووصل حجم أموالها 1,3 مليار دولار، وأشرف «كيز»، على تقديم أكثر من 100 مشروع مليء بالتحديات في عدة دول بالشرق الأوسط بالمطارات والتجزئة والضيافة والمباني الشاهقة، فضلا عن الدكتور محمد الحبيبى أستاذ هندسة الجوماتيكس وخبير التحول الرقمى والتحليل المالى بكندا، وهو رائد أعمال وأكاديمى يمتلك خبرة صناعية كبيرة في البحث والتطوير والتحول الرقمي وتطبيق التطور العلمي في الصناعة، ومعروف بمساهماته الكبيرة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها وبدء الأعمال الجديدة وإنشاء المؤسسات الأفضل في مجالها.

ويحضر الجلسة أيضا حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي لجامعة شرق لندن فى بريطانيا، وهو مستشار لعدد من الشركات الكبرى فى كل من انجلترا وأوروبا، ويمتلك خبرة دولية فى تصميم المدن الذكية، وساهم في تطوير عدة مدن بمختلف أنحاء العالم بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

والدكتور أحمد الشافعى الخبير العالمى فى كيمياء الأصباغ ورئيس برنامج كيمياء البوليمرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة، وتستعين عدة شركات نسيج عالمية بخبرات الشافعي في مجال الأصباغ والتجهيز باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والكيمياء الصديقة للبيئة.

وأكدت الوزارة أن من بين المدعوين للجلسة المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر الكندية المتخصصة في إعادة تدوير المياه، وحصل عمران على جائزة النادي الرئاسي الأمريكي 3 مرات عن مجهوداته وأبحاثه في مجال إعادة تدوير المياه لتحقيق مستقبل أفضل للجنس البشري، وكذلك فضل الطرزي وهو واحد من المتخصصين في ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة، ونجح في تأسيس جامعة نيكسفورد كمنصة جامعية من الجيل الثانى في العاصمة الأمريكية واشنطن وهو رئيسها التنفيذي.

ودعت الوزارة، أيضا، محمد خاطر رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبريدج، وهو أيضا مدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج. ويمتلك «خاطر»، خبرة من عمله في التمويل وكمستشار في الاستثمار للعديد من مكاتب إدارة الثروات العالمية وكبار المؤسسات المصرفية طوال 20 عاماً.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الهدف من المؤتمر يتفق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باجتذاب مجموعة من الصناعات الحديثة وتوطينها في مصر، إلى جانب إحياء صناعات مصرية كانت تتمتع بشهرة عالمية فى الماضى وطالتها يد الإهمال، على أن يكون التوطين وإعادة الإحياء مرتبطين بأحدث أساليب التكنولوجيا في العالم، وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.