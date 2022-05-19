انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وطلاب: «ختامها مسك»

عبّر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن فرحتهم بعد أداء آخر امتحان اليوم وهو مادة الدراسات الاجتماعية، والتي بأدائها ينتهي ماراثون الإعدادية، مؤكدين أن امتحان آخر يوم كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الأسئلة تناسب وقت الامتحان.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا عن ختام امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية، ورصدت آراء طلاب لجنة الإمام محمد عبده بمدينة بنها حول الامتحان.

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تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بدء تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية، ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 آخر شهر مايو الجاري في الفترة بين 30 مايو و4 يونيو المقبل.

وانطلقت يوم السبت الموافق 14 مايو، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في عدد من المحافظات.

منع تسريب امتحانات الإعدادية

من جانبه، أشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية من وضع رقم سري وكود في ورقة الامتحان تسهل عملية ضبط أي تسريب أو مخالفات للامتحانات، موضحا أن 113 ألفا و800 طالب وطالبة بالإضافة إلى 1700 طالب منازل أدوا الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.