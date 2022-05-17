طالب بالإعدادية يطعن زميله بـ«كاتر» عقب انتهاء امتحان الهندسة بالقليوبية

طعن طالب في الصف الثالث الإعدادي، زميلة بـ«كاتر» في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في مشاجرة بينهما ،عقب خروجهما من أداء امتحان مادة الهندسة، ظهر اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

بلاغ بإصابة طالب

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول «ي. م.» طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصابا بجرح في جانبه الأيسر، إثر طعنه بآلة حادة «كاتر».

وتوصلت التحريات الأمنية، أن المصاب تشاجر مع زميلة له، عقب خروجهما لجنة امتحاني الهندسة والتربية الفنية، وطعنه الأخير بـ«كاتر» وفرا هاربا.

جاري ضبط المتهم

ونقل المصاب الى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وجاري ضبط الطالب المتهم.