حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنه شديد الصدق والإخلاص مع المحطين به، وهو أيضًا وفي جدًا لعائلته وأصدقائه، ويكره الكذب والنفاق، إذ أنه من الشخصيات شديدة الصراحة والوضوح، لهذا يفضل أن يكون المحيطين به واضحين في أحاديثهم معه.

كما أن مولود برج العقرب من الشخصيات الحريصة جدًا على كرامتها، ويرفض أن يتعرض لأي تجاوز من أي فرد سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، إذ أنه شديد الاعتزاز بكرامته، لهذا يرفض الإساءة ويرد بعنف على أي إساءة توجه له، ولا يتردد أو يفكر كثيرًا عندما يشعر بجرح كرامته.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنك من الأبراج المحظوظة اليوم مولود برج العقرب، نظرًا لأن القمر موجود في منزل العلاقات، وهذا سوف يدعمك ويمنحك يقظة وسرعة بديهة في تعاملاتك على الصعيد المهني، كما يمنحك أيضًا قدرة كبيرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي يدعمك اليوم بشدة مولود برج العقرب، على الصعيدين المهني والعاطفي، وعلى الرغم من الضغوط الكثيرة التي تعرضت لها مؤخرًا في حياتك العاطفية، إلا أن الوضع الفلكي مازل داعمًا لك، لهذا تبدو اليوم أكثر استعدادًا لإتخاذ خطوات جادة في حياتك العائلية، أو للقيام بأي شيء من أجل من تحب، لهذا يجب أن تستغل اليوم لتحقيق هذه الخطوات ولا تتردد.