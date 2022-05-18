حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 18-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مواليد برج الميزان بالعديد من الصفات الجيدة، فهو يمتلك قدرة كبيرة على إدارة الحوار والنقاش مع الآخرين، كما يمتلك الصفات القيادية التي تساعده على إدارة الأمور في شتى الأمور الحياتية بكفاءة ونجاح.

ويعتبر الشغف والطموح والروح الإيجابية من أكثر الصفات التي يتميز بها مولود برج الميزان، فضلا عن كونه كائن مرح لديه شخصية مرحة تتميز بالمرونة.

وفي هذا التقرير نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيدين العاطفي والمهني، بحسب توقعات خبيرة الأبراج «عبير فؤاد».

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن القمر في منزل العلاقات لمواليد برج الميزان اليوم، الأمر الذي يعمل على منح الشخص مزيد من اللباقة واليقظة، فضلا عن أن القمر يدفع الأشخاص مواليد هذا البرج على الانفتاح، ونصحتهم بالاستمتاع بأوقاتهم ولفت الأنظار إليهم، ولكن عليهم الانتباه جيدا لحقوقهم والحفاظ عليها والعمل على عدم ضياعه.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أوضحت «فؤاد» أن مواليد برج الميزان على صعيد المشاعر والحب لديهم استعدادا كبير اليوم للاستماع جيدا للطرف الآخر، والفرصة كبيرة وجيدة لتفهم مشاعر سريك حياتك ومساعدته بمنتهى الإخلاص والحب.

يتوافق مواليد هذا البرج مع برج الدلو وهو من أكثر الأبراج توافقا يليه برج الجوزاء والسرطان، أما عن الأبراج التي يوجد اختلافات وعدم توافق بينهم فهي الحمل والعقرب والجدي.