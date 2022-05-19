حظك اليوم برج الحوت الخميس 19-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بالعاطفة الشديدة والرومانسية ويعذر من حوله كثيرا ويلتمس لهم العذر في العديد من المواقف ويسامحهم، ويقدم يد العون لأصدقائه ويفضلهم على نفسه خاصة وقت حاجتهم، ويعرف عنه أنه حساس بدرجة مفرطة، كما يتميز مولود هذا البرج بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع.

صفات برج الحوت

ومن ضمن صفات مواليد برج الحوت الكرم والسخاء والعطاء ويحبون الصرف ولا يبخلون على أنفسهم أبدا، ويعرف عنهم الكرم المادي والمعنوي مع من حولهم أيضا، ومن سلبياتهم أنهم غير قادرين على مواجهة المشكلات في بعض الأوقات ويستسلمون للحزن سريعا، كما يتسمون بالكسل ويصعب عليهم القيام بأي نشاط في العديد من الأوقات، كما يكون متهورا في بعض المواقف لدرجة يندم عليها.

رجل الحوت والحب

يفكر رجل برج الحوت كثيرا بقلبه لا بعقله عند الدخول في علاقة حب، وتجده متسامحا ومخلصا ووفيا.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الأصدقاء اليوم ما يجعلك تتعامل بهدوء وبساطة مع من حولك وتزيل الحواجز فيما بينكم، وينفعك اليوم مزاجك الجيد، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة للوطن، إن اليوم يحمل لمواليد برج الحوت أخبار سارة، وتشعر بأوقات لطيفة مميزة تدفعك نحو القيام بمبادرة موفقة على المستوي المهني.