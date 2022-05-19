حظك اليوم برج الميزان الخميس 19-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز بالحيادية في حياته الشخصية والعملية، كما أنه قادر على الموازنة بينهما دون أن يعطي فرصة لأي جانب أو مجال منهما أن يؤثر على الآخر، ولا يحب مولود برج الميزان البقاء وحده، ما يدفعه لقضاء وقت فراغه برفقة الأصدقاء المقربين منه خارج المنزل، كما أنه يحب التواجد في بيئة منظمة ومرتبة كثيرا، ولا يحب أن يتخلى عن حريته أو استقلاليته على الإطلاق، كما أنه يقدر الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير.

ويحرص مولود برج الميزان على خوض المحادثات اللطيفة مع الآخرين دون أن يكون فظا في الحديث معهم، كما أنه يستطيع إلهام الآخرين بأفكار جديدة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

برج الميزان والحب

يعد مولود برج الميزان من أكثر الأبراج القادرة على صنع علاقات عاطفية ناجحة وقوية، كما أنه يحب الأشياء المادية باهظة الثمن، ما يخلق خلافا مع الطرف الآخر، خصوصا إذا كان لا يحب المظاهر الخارجية ويهتم بالجوهر.