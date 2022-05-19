موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

يبحث أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم عن موعد صرف معاشات شهر يونيو2022، لتوضح التأمينات الاجتماعية أن صرف المعاشات يكون مع بداية كل شهر، إذ يبدأ صرف معاشات يونيو يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، أو التابعة للبنوك والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية، أوعن طريق خدمة المحافظ الإلكترونية، أو من خلال فوري، إذ يتم الصرف لنحو 10 ملايين و814 ألفا و189مستفيدا.

موعد انتهاء المرحلة الثالثة لتحويل بطاقات صرف المعاشات

وتزامنا مع تحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022، أوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير سابق لها، أن المرحلة الثالثة والأخيرة لتحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقة الزرقاء» الخاصة بالهيئة «البلاستيكية» إلى بطاقات «ميزة» ستنتهي أول شهر يونيو 2022، إذ يتم التحويل إلى بطاقات كارت «ميزة» مجانًا؛ وذلك لضمان خطة التحول للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية تسليم البطاقة لن تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، حيث يتم إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة منها، مكتوب عليها رقم الموبايل، لاستلام كارت «ميزة».

إتاحة صرف معاشات شهر يونيو بفروع بنك ناصر

من جانبه أكد بنك ناصر الاجتماعى أن صرف معاشات شهر يونيو 2022، سيكون متاحًا بكل فروع البنك المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات مصر، لافتًا إلى أن عددها 104 فروع، إلى جانب إتاحة الصرف من الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، لافتًا إلى أنه أصدر تعليماته بتغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر.

ولفت إلى أنه تم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بيع، ومعتمدة في كل محافظات مصر، إلى جانب 120 فرعًا من «فوري بلس» على مستوى الجمهورية.