مستندات تحويل بطاقة المعاشات لـ«ميزة» قبل انتهاء المرحلة الأخيرة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المرحلة الثالثة والأخيرة لتحويل بطاقات المعاشات «البطاقة الزرقاء» البلاستيكية الخاصة بالهيئة، إلى بطاقات كارت «ميزة» ستنتهي آخر شهر مايو الجاري، لافتة في تقرير لها إلى أنه يتم التحويل إلى بطاقات كارت «ميزة» بالمجان؛ لضمان خطة التحول للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي.

مراحل تحويل بطاقات صرف المعاشات

وأشارت «التأمينات الاجتماعية»، في بيان لها، إلى تقسيم المحافظات إلى 3 مراحل، انتهت المرحلة الأولى في مارس الماضي 2022، بمحافظات «أسوان، الأقصر، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، مرسى مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد».

وأكدت أنّ المرحلة الثانية لتحويل بطاقات صرف المعاشات الزرقاء القديمة الخاصة بالهيئة انتهت نهاية أبريل 2022، بمحافظات «القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، دمياط، الفيوم، بني سويف، قنا، المنيا»، مشددة على أن القائمين بصرف المعاشات بباقي المحافظات غير المدرجة في المرحلتين الأولى والثانية، أمامهم فرصة حتى نهاية شهر مايو الجاري 2022 لاستلام بطاقة «ميزة»، موضحة أن التحويل بدأ من شهر يناير الماضي 2022 لكل المراحل.

المستندات المطلوبة لتحويل بطاقة المعاشات القديمة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للقائم بصرف المعاش من خلال بطاقة صرف المعاشات الخاصة بالهيئة «البطاقات الزرقاء»، أن يتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية من محل إقامته ومعه المستندات التالية:

- أصل بطاقة الرقم القومي «بطاقة الهوية» الخاصة به.

- تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ويكون مكتوبا عليها رقم الهاتف المحمول الخاص به.

وأكدت «التأمينات» أنه يتم استلام كارت «ميزة» مجانا، كما يمكن لصاحب المعاش أو المستحق للمعاش، التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جارٍ، على أن يُخطر مكتب التأمينات بخطاب من البنك لتحويل المعاش.