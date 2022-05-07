موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022.. أكثر من 10 ملايين مستفيد

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022 من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الأيام، تزامنا مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بشأن زيادة المعاشات وذلك بنسبة 13%، وبدأ تطبيقه منذ الشهر الماضي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

ستقوم هيئة التأمينات الاجتماعية، بتحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022، خلال الشهر الجاري وقبل بداية شهر يونيو.

طرق صرف معاشات شهر يونيو 2022

1- من خلال الذهاب إلى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية.

زيادة المعاشات الجديدة 2022

1- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها.

2- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها.

3- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.

4- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.

5- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.

6- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.

وجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد أشارت في تقرير سابق لها، إلى أن عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى أول أبريل الماضي بلغ 14 مليونا و86 ألفا و450 مواطنا، بينما يصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و750 ألفا و842 صاحب ومستحق للمعاش، كما تبلغ عدد منافذ صرف المعاشات 19 ألفا و30 منفذا حتى بداية شهر إبريل 2022.