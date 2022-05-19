القائم بأعمال نقيب المحامين: المجلس أول الداعمين لإجراء الانتخابات

قال مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، إن السينما والفن هما رئة المجتمع ولا خلاف في هذا، وعلينا الرجوع بالذاكرة إلى فترة الخمسينيات حتى نهاية السبعينيات، نجد أن صورة المحامي يتم تناولها في الأعمال الفنية بشكل محترم وشكل لائق وهو ما يعبر عن حقيقة المحامي في هذا الزمن.

وأضاف القائم بأعمال نقيب المحامين، في بيان له، أن الزمن تطور وأعداد المحامين زادت، فبدأت الصورة إلى حد ما تبدو ضبابية، وهذه حقيقة لا ننكررها، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تحاول بقدر الإمكان أن تعيد المحامي إلى المكانة التي كان عليها فترة الخمسينيات والستينيات وهذا لن يحدث إلا بعدة أمور.

نقابة المحامين

وأوضح «مجدي»، أن نقابة المحامين مفتوحة لكل خريجي كليات الحقوق، فكليات الحقوق تضخ ما يعادل 25 ألف خريج سنويًا، ينضم منهم حوالي 20 ألف إلى نقابة المحامين ولا عمل لهم، منوهًا إلى أن سوق المحاماة لا يمكن أن يستوعب هذا الكم الهائل من الخريجين، وبالتالي بدأ يحدث تدهور في مهنة المحاماة وهذه حقيقة لا ننكرها.

وأشار إلى أنه في عام 2013 كان من نقابة المحامين أعضاء في لجنة إعداد الدستور، ووضعنا نصًا قاطعًا يعيد النقابة إلى ما كانت عليه في السابق، وهو: «أولًا: أن نقابة المحامين أو مهنة المحاماة أصبحت جزء أساسي من القضاء المصري، ثانيًا: وهو نص واضح وصريح في الدستور، أعطى لمجلس النقابة الحق الكامل في أن يسيطر على جدول نقابة المحامين، بحيث لا يقبل عددا من المحامين للقيد في جدول النقابة إلا بالقدر الذي يحدده مجلس نقابة المحامين الذي يدرس احتياجات السوق».

وتابع «مجدي»: « في تعديل قانون المحاماة قولنا أننا سننشئ أكاديمية للمحاماة، هذه الأكاديمية يجب أن يلتحق بها خريجي كليات الحقوق حتى يؤهل علميًا وفنيًا لكي يمارس مهنة المحاماة، ولكن للأسف الشديد بعض النصوص تعطلت، وبعض النصوص لم تطبق، واعدًا المحامين بعودة نقابتهم إلى ما كانت عليه في السابق».

وأكد «مجدي» أن نقابة المحامين بدون نقيب هي جسد بلا رأس، فنقيب المحامين الذي تنتخبه الجمعية العمومية هو رأس نقابة المحامين، والمشر ع في القانون وضع حلول لخلو موقع نقيب المحامين حتى يأتي نقيب جديد؛ حيث أعطى الحق لأقدم الوكلاء أو أكبر الأعضاء سنًا في أن يسير أعمال النقابة حتى إتمام الانتخابات، مستطردًا: «وفاة الراحل الأستاذ رجائي عطية كانت يوم 23/3/2022 وفي يوم 8/5/2022 تم دعوة المجلس إلى الانعقاد وقررنا فتح باب الترشح للانتخاب اعتبارًا من 16/7/2022 وإجراء الانتخابات في 4/9/2022، ونتمنى أن تجرى الانتخابات في موعدها، لأننا في مجلس النقابة أول الداعمين لإجراء الانتخابات على منصب النقيب».

وشدد القائم بأعمال نقيب المحامين، على أن نقابة المحامين هي نقابة الحريات، ولكن للأسف الشديد هناك الكثير يسيء فهم لفظ الحريات، فعندما ينتقد قد يخطيء في نقده، ونحن نقبل جميع النقد وجميع التعليقات، إلا أننا لا نقبل السب أو القذف أو الإهانة.