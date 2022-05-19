رامي جمال يعلن الانتهاء من تنفيذ ألبومه الجديد والجمهور يعلق: أكيد جميل

أعلن الفنان رامي جمال الانتهاء من تنفيذ ألبومه الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة، وأنه مازال هناك 3 أغنيات في انتظار وضع صوته عليهم ليكون الألبوم جاهزا للطرح.

حيث نشر رامي جمال صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: «خلصت تنفيذ ألبومي فاضل وضع صوتي على 3 أغاني ويتم تسليمه لشركتنا الغالية وبعدها تحديد خطه النزول».

رامي جمال يشوق جمهوره لألبومه الجديد

ثم وجه رسالة إلى جمهوره عن رغبتهم في نزول الألبوم كاملًا، أم نزوله على مراحل، فأضاف: «عاوزينه ألبوم على بعضه ولا مش مستعجلين وكل غنوه تنزل لوحدها»، لتنقسم آراء جمهوره بين مؤيد لفكرة نزول الألبوم كاملا، وبين من يريد كل أغنية بمفردها.

حيث علق أحد المتابعين: «كل غنوة لوحدها عشان نلحق نحفظها»، بينما علق آخر: «الألبوم كله على بعضه»، بينما علق ثالثا: «اعمل زى زميلك بقى تامر عاشور ونزله مرة واحدة وأكيد طبعا هيبقى حاجة جميلة كالعادة يعنى يا فنان».

آخر أعمال رامي جمال

يذكر أن رامي جمال قام مؤخرًا بتلحين الأغنية الأخيرة التي طرحتها الفنانة اللبنانية إليسا بالتعاون مع الفنان المغربي سعد لمجرد والتي جاءت بعنوان «من أول دقيقة»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها، كما حصدت 54 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وعن كواليس تلحينه الأغنية أوضح خلال لقاء سابق أنه علم عن المشروع من خلال الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مشيرا أنه توقع النجاح الكبير الذي حققته الأغنية لأن أغاني إليسا وسعد لمجرد تصل إلى مليارات المشاهدات كما أن لهما شعبية كبيرة وسط الجمهور.