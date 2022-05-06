رامي جمال يحقق أحلام جمهوره: غنى لفتاة ودعم موهبتين

حقق الفنان رامي جمال أحلام عدد من جمهوره خلال حفل عيد الفطر المبارك، الذي جمعه بكلا من الفنان أحمد سعد والفنان بهاء سلطان الذى اقيم فى الحديقة الصينية.

رامي جمال يشدو لـ رحمة بأغنية أوعديني

ودعم «جمال» إحدى معجباته اللاتي حضرن الحفل وتدعى «رحمة» وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندما طلب من الأمن صعودها على المسرح، وغنى لها أغنية أوعديني إذ إنه كان يتمنى أن يحضر حفل زفافها، وحرص منظم الحفل أحمد جلال يوسف على دعمها أيضًا ووعدها بحضور كافة حفلاته التى سينظمها خلال الفترة المقبلة.

الحفل ضم كلا من أحمد سعد وبهاء سلطان

كما دعم جمال موهبتين غنائيتين من الجمهور، عندما اختار صوتين مميزين لمشاركته الغناء على المسرح، وطلب منهم التعايش مع الفرقة والجمهور واختيار الأغنية التي يجيدون غنائها.

رامي جمال قدم خلال الحفل نخبة من أهم وأبرز أغنياته منها: «سقف» و«أنا مش كداب»، و«أوعديني»، كما قدم عدد من الأغنيات التي قام بتلحينها مع نخبة من نجوم الغناء.

وأحيا أولى فقرات الحفل النجم أحمد سعد، الذي صعد على خشبة المسرح مرتديا «تشيرتًا» ممزقًا لفت انتباه الحضور، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة.

واختتم ابهاء سلطان آخر فقرات الحفل بوصلة طربية لأشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «تعالى ادلعك»، و«الواد قلبه بيوجعه»، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

ومن المقرر أن يطرح جمال خلال الفترة المقبلة عددًا من الأغنيات الجديدة من ألبومه الغنائي الجديد.