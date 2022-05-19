تشريح جثة شاب بسبب الاشتباه في وفاته بجرعة مخدرات زائدة بالمرج

قررت جهات التحقيق نقل جثة شاب عثر عليها بدائرة قسم شرطة المرج بسبب اشتباه وفاته إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة الشاب المتوفي تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واذا كان المتوفي مات في منطقة العثور علي جثته أم مات في مكان آخر .

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «سعيد. د»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وبالتفتيش عثر على كل متعلقات الشاب المتوفي، وأضافت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت أن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وأوضحت التحريات أن الشاب معروف عنه تعاطي المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيق.

العثور على جثة شاب في الشارع بالمطرية

تكثف الأجهزة الامنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وكشفت التحريات أن جرعة زائدة من مخدر الهيروين سبب وفاة الشاب، وبينت التحريات عثور قوات الشرطة على سرنجة وبها بقايا من مادة الهيروين بجوار الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.