تشريح جثة شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بالبساتين

قررت النيابة العامة، نقل جثة شاب في العقد الثالث من العمر، سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة، بدائرة قسم شرطة البساتين، إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء الشخص المقيم مع المتوفي لسماع أقواله.

بلاغ بمصرع شاب سقط من الطابق السادس

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي بمصرع شاب، سقط من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين وفاة شاب يدعى «هشام.م»، في العقد الثالث من العمر، أسفل العقار المقيم به، وبالفحص تبين ارتداء المتوفي كامل ملابسه، كما تبين وجود كسور في جميع أنحاء الجسم، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سوداني سقط من الطابق الثامن في السلام

وفي سياق آخر، لقي شاب سوداني مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «مدثر.ز.ع»، 20 سنة، سوداني الجنسية، وبالفحص تبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

التحريات: تناول كحوليات

وكشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة وأن المتوفي تعاطى كحوليات واختل توازنه وسقط من الطابق الثامن ولقي مصرعه على الفور.