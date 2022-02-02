تشريح جثة شاب سوري عُثر عليه مقتولا داخل مسكن العمل بالعاشر من رمضان

أمرت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقي، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شاب سوري الجنسية، عٌثر عليه مقتولا بعدة طعنات داخل السكن الخاص بعمله في مدينة العاشر.

العثور على شاب سوري مقتول

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغا بالعثور على «جلال . م . خ»، 21 عاما، سوري الجنسية، فني تركيب الألوميتال، جثة هامدة، داخل السكن الخاص بجهة عمله في مدينة العاشر من رمضان.

إصابة المجني عليه بعدة طعنات

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط شرطة العاشر لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، وتم العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض بجوار السرير مطلخة بالدماء، وتبين إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقه من جسده.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان

وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والتحفظ عليه في مشرحة المستشفى، ثم تقرر تحويله إلى مشرحة مستشفى الأحرار وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان سبب الوفاة، وما به من إصابات، وإذا كانت توجد علامات أو آثار مقاومة على جسده من عدمه تمهيدا للتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الواقعة ورفع البصمات، والتحفظ على أي أدلة، وأمرت باستدعاء زملاء الشاب الراحل في العمل للاستماع لأقوالهم في إطار التحقيقات في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتحديد الجناة والقبض عليهم لإحالتهم إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات.