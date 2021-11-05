تشريح جثة شاب مات حرقا على يد عمه بسبب «20 جنيه»

قررت النيابة العامة بتشريح جثة رجل، 45 عاما، بعد مصرعه حرقًا بالبنزين على يد عمه المسن بسبب خلاف على 20 جنيهًا، حيث سكب المتهم البنزين على المجني عليه أمام مرأى ومسمع من الأهالي، وتوفي المجني عليه متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بعد مكوثه حوالي 8 أيام داخل أحد المستشفيات، وتم ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جددت النيابة العامة حبس المتهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كواليس الواقعة

وكشفت شقيقة المجني عليه كواليس الواقعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث أكدت أن سبب ارتكاب المتهم لجريمته هو خلاف على مبلغ 20 جنيهًا كان المتهم قد طلبها من المجني عليه، فرد الضحية قائلا «أنا هدفع برغم أني مش من سكان العقار، أنا فاتح محل فقط بالعقار على الشارع»، ليرد عليه المتهم ردا غير لائق، ما دفع المجني عليه أن يخبره بأن لن يدفع له شيئًا بسبب حديثه معة بطريقة غير لائقة.

رائحة بنزين

وأضافت شقيقة المجني عليه أن المتهم جمع البنزين في ليلة الواقعة، حيث اشتم الجيران رائحة البنزين، وفي صباح اليوم التالى، توجه إلى محل شقيقها وكسر يافطة المحل، وعندما أخبر الجيران شقيقها بقيام عمه بتكسير يافطة المحل، توجه إلى المحل لتصوير الواقعة تمهيدًا للتوجه لعمل محضر تلفيات بالواقعة، حينها أحضر المتهم جركن البنزين وسكبه على المجني عليه أمام مرأى ومسمع من بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مكان الواقعة.

وفاة بعد 8 أيام

وأشارت إلى أنه عقب قيامه بسكب البنزين على شقيقها أشعل النيران به، وأسرع الجيران محاولين إنقاذه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه توفي عقب دخوله المستشفى بحوالى 8 أيام متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، كما حُرر محضر بالواقعة رقم 11425 جنح حدائق القبة، وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.