كيف يمكن تنمية الثروة الحيوانية في مصر؟.. معلمة دراسات تجيب

أجابت الدكتورة إيلارية عاطف، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بمدرسة النيل الدولية، عن سؤال كيف يمكن تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والذي يبحث عنه طلاب الصف الأول الثانوي بالتزامن مع أدائهم امتحان مادة الجغرافيا للفصل الدراسي الثاني ورقياً بنمط الأسئلة المقالية وإلكترونيا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفني.

خبيرة دراسات اجتماعية: الثروة الحيوانية مستقبل مصر الغذائي

وأضافت «إيلارية» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال مجموعة أساسية من المحاور خاصة أن الثروة الحيوانية مستقبل مصر الغذائي ووهب الله مصر مساحة كبيرة وسواحل طويلة سواء على البحر المتوسط أو الأحمر، وعلى الرغم من ذلك ظلت مصر لسنوات طويلة تستورد اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وذلك لزيادة عدد السكان وقلة الإنتاج سواء حيواني أو سمكي ولكن في الفترة الأخيرة.

عوامل تنمية الثروة الحيوانية في مصر

وأكدت الدكتورة إيلارية عاطف، أنه وبالرغم من قلة المراعي الطبيعية في مصر بسبب وقوع مصر في منطقة مناخية حارة إلا أن مصر استغلت التكنولوجيا لتنمية مواردها الحيوانية بشكل كبير في الوقت الحالي لتلبية احتياجات السكان من اللحوم الحمراء، وذلك من خلال التوسع في إنشاء الحظائر العلمية التى تربى فيها الحيوانات المنتجة للحوم والألبان وبالفعل استطاعت مصر في السنوات الأخيرة الاعتماد على تلك الحظائر للحد من استيراد اللحوم.

تنمية الثروة الحيوانية في مصر لسد العجز في اللحوم

وحول تنمية الثروة الحيوانية في مصر، نوهت رئيس قسم الدراسات الاجتماعية، إلى أن مصر اتجهت إلى تربية الدواجن لسد العجز في اللحوم الحمراء وتوفير بروتين بديل للسكان، هذا وبالإضافة إلى توسع مصر الكبير في المزارع السمكية لتنمية الثروة السمكية وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروع بركة غليون في محافظة كفر الشيخ هذا المشروع الذي أنتج وسد فجوة الغذاء وأصبح لدى مصر فائض أسماك يسمح بالتصدير.