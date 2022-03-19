عاجل.. حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» في بدر

قررت جهات التحقيق، حبس 2 من المتهمين بقتل شاب يدعى «عصام .ح .ج»، 28 عامًا، سائق توك توك في مدينة بدر التابعة لمديرية أمن القاهرة، بعد محاولة سرقة مركبته بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين، بعد إعداد الأكمنة اللازمة للقبض عليهما وتقديمهما للنيابة للتحقيق، بعد التعرف على ملامحهما من خلال كاميرات المراقبة، التي شهدت الحادث المفجع.

مشادة كلامية تنتهي بجريمة قتل

وأوضحت التحريات أن المتهمين، طالبا المجني عليه بالنزول من مركبته التوك توك، وذلك تحت تهديد السلاح، أثناء إقلالهما إلى أحد الأماكن، وعندما رفض الانصياع لرغبتهما، دارت بينهم مشادة كلامية وغافله أحد المتهمين بطعنة نافذة بالصدر على إثرها مستخدمًا فيها سلاحا أبيض «مطواة» ليسقط الشاب على الأرض غارقًا في بركة من الدماء ويلقى مصرعه في الحال.

لاذ المتهمان بالفرار، بعدما سرقا المركبة وتركا الشاب ملقيًا على الأرض غارقًا في بركة من الدماء.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في أحد شوارع مدينة بدر، وبالانتقال تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، وبالتفتيش عُثر علي بطاقة رقم قومي للمجني عليه باسم «عصام»، وبالفحص تبين وجود طعن نافذ بالصدر.

النيابة تصرح بدفن الجثة

وتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي قررت نقل الجثمان لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليها وإعداد تقرير رسميًا بسبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط وإحضار الجناة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، التي بينت ملامح المتهمين مرتكبي الواقعة وسهلت عملية ضبطهما، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات.