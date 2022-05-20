حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء يحب المغامرات وتجربة كل ماهو جديد في حياته، فهو يكره الملل والعمل الروتيني الذي يتطلب نفس المهام بشكل يومي، كما أنه لا يستطيع أن يلتزم بشئ محدد لفترة طويلة فهو يحب التغيير بشكل مستمر.

كما أنه يتسم بحسه الفكاهي وغالبا ما يكون محط أنظار الجميع ويجعل كل من حوله يرغبون في التقرب له وقضاء وقت كبير معه بسبب جعلهم يشعرون بالمرح والسعادة، فهو يكره الشعور بالحزن مع الغير، كما أنه يرفض الشخصيات السلبية ويفضل الابتعاد عنهم فضلا عن أنه يتسم بتقلباته المزاجيه طول الوقت.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم الجمعة الموافق 20 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم مناسب لعمل توازن بين نفقاتك ودخلك، حيث أن القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تجني أموالا عديدة وتحافظ عليها، وترفض إنفاقها في شئ غير مفيد، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التأثير في الجنس الآخر، حيث أن اليوم من الواضح أنك تعبر عن مشاعرك بسهولة وجرأة كبيرة، مما يجعلك تشعر بسعادة مع أحبائك وتقضي معهم أوقاتا سعيدة يحدث فيها مصارحة كبيرة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.