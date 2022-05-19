حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19-5-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم للأبراج المختلفة تعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المتابعون ومحبو علم الفلك بشكل دائم ومستمر، إذ أنها تنذر أصحابها بما سيحدث لهم من أحداث سيئة أو أحداث جيدة، وفق الوضع الفلكي للبرج الخاص بهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 19 مايو من عام 2022، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 19-5-2022 على الصعيد المهني

عليك مولود برج الحمل أن تهدأ وتتأنى في الحديث مع الآخرين، فالقمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتماسك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على أن تكون صبورًا، فالوضع الفلكي دقيقًا اليوم.

حظك اليوم برج الثور 19-5-2022 على الصعيد المهني

قد يحمل اليوم لك الكثير من الأشياء الإيجابية، إذ أن القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج الثور 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على تأمين أوضاعك المالية، فالقمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمور مالية وتخطط لها جيدًا.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على البقاء متحفظًا، فالقمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب، وربما تساعدك الظروف أيضًا على اكتشاف معلومات مهمة.

حظك اليوم برج السرطان 19-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لحقوقك، فالقمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها.

حظك اليوم برج السرطان 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على وضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

حظك اليوم برج الأسد 19-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه، فالقمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتظهر اليوم مواهبك التنظيمية.

حظك اليوم برج الأسد 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على تجنب التحديات، فالفلك ينصحك أن تكون هادئًا أمام العقبات وتجنّب التحديات.

حظك اليوم برج العذراء 19-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على طلب حقوقك دائمًا، فالقمر في وضع داعم يمنحك اليوم نضجًا وحماسًا وطاقة، وربما تعيش أجواءً موفقة.

حظك اليوم برج العذراء 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب التردد في إظهار مشاعرك، فالشمس بمنزل الحظ تعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.

حظك اليوم برج الميزان 19-5-2022 على الصعيد المهني

احذر من اتخاذ قراراتك بشكل متسرع، وسيطر اليوم على انفعالاتك والزم الحيطة والحذر.

حظك اليوم برج الميزان 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

ربما تشعر بتوتر اليوم، فالقمر في مربع برجك يجعلك منفعلًا أو متوترًا.

حظك اليوم برج العقرب 19-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لحقوقك، فاليوم يحمل لك انفراجة تجعلك تنطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم برج العقرب 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط، وعليك أن تجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

حظك اليوم برج القوس 19-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ما يمنحك اليوم فرص كسب مهمة بشرط أن تعتني بحساباتك وخطواتك، ولا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج القوس 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شؤونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.

حظك اليوم برج الجدي 19-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية، وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

حظك اليوم برج الجدي 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

يحمل لك اليوم تقدمًا في العلاقة العاطفية، والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

حظك اليوم برج الدلو 19-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل، ولا تعلن عن أفكارك وخططك، وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

حظك اليوم برج الدلو 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل، عليك أن تتحكم في عصبيتك.

حظك اليوم برج الحوت 19-5-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي ربما يحمل لك اليوم أخبارًا جيدة ويدفعك نحو القيام بمبادرة موفقة.

حظك اليوم برج الحوت 19-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين، وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.