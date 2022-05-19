شاب سوداني ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في دار السلام بالقاهرة

أنهى شاب سوداني حياته شنقا داخل منزل أحد أقاربه بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لمرورة بأزمة نفسية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أقارب الشاب المنتحر لسماع أقوالهم.

لا إصابات ظاهرة

وتلقي مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بانتحار شاب داخل منزل أقاربه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أمين س»، 28 سنة سوداني الجنسية، وبالفحص تبين وجود الجثة في غرفة النوم، وعُثر على حبل حول رقبة الشاب المنتحر، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات أن الشاب المنتحر مقيم في السودان وموجود في القاهرة لزيارة خاله بمنطقة دار السلام، والتي شهدت واقعة الانتحار، وأنه يمر بأزمة نفسية، ولذلك أقدم على الانتحار، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.

مقتل طالب داخل محل هواتف في عين شمس

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط المتهم بقتل طالب داخل محل لبيع الهواتف المحمولة «موبايلات» خاص أحد اقارب المجني عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكن المتهم من الهرب.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار الجاني.