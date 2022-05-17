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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل في دار السلام لـ15 يونيو

كتب:

ايمان سعد
05:18 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
محكمة - تعبيرية

محكمة - تعبيرية

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل فى منطقة دار السلام لجلسة 15 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع وأمانه سر عامر على ويحيي عبد الرشيد.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 24231 لسنة 2020 بدائرة قسم شرطة دار السلام، قيام المتهمين، «سلام. أ»، عاملة و«نرمين. أ»، و«مريم. س» ربة منزل، بخطف طفل بمنطقة دار السلام، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم.

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