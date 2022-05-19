وزارة التضامن تعلن عن وظيفة أخصائي نفسي بـ3 محافظات.. الشروط والمؤهلات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمى لها، عن وظيفة أخصائي نفسي بمحافظات الإسكندرية والسويس وأسيوط، وذلك بقطاع الشؤون الاجتماعية، لافتة إلى أنه يتم العمل بهذه الوظيفة لمدة عام بالإدارات الاجتماعية التابعة للمحافظات الثلاث.

مهام ومسؤوليات وظيفة الأخصائي النفسي

- تقديم التدخلات النفسية.

- التقييم النفسي للأطفال.

- الفحص والإرشاد النفسي والاستشارات النفسية للأسر والأطفال.

- تنفيذ الاختبارات النفسية.

- (التدخل العملي) التشخيص والعلاج.

- تنفيذ برامج الدعم النفسي وتعديل سلوك على شكل جلسات إرشادية وغيرها.

المهام الميدانية لوظيفة الأخصائي النفسي

- رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر داخل منظومة وزارة التضامن الاجتماعي.

- إجراء البحوث الميدانية وزيارات منزلية.

- تتبع حالات بأماكن تنفيذ خطة التأهيل وتقديم الخدمات.

المهام المكتبية لوظيفة الأخصائى النفسي

- كتابة التقارير النفسية والتوثيق.

- إعداد التقارير الدورية عن عمله.

- المشاركة في وضع خطة العمل مع الفريق الاجتماعي.

- أعمال التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كل النواحي.

- المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات العاملة في نفس المجال، بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات لتيسيرحالات الإحالة.

شروط التقدم لوظيفة الأخصائي النفسي

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الشروط لوظيفة أخصائي نفسي بمحافظات الإسكندرية والسويس وأسيوط، وتمثلت فيما يلي:

- يقتصر التقديم على المقيمين بمحافظات الإسكندرية والسويس وأسيوط.

- مؤهل جامعي نفسي «يفضل خريجي آداب علم نفس».

- الإلمام باستخدام برامج الحاسوب.

- لا يقل السن عن 25 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

- التفرغ التام.

- القدرة على إجراء البحوث والاختبارات النفسية.

- القدرة على تنفيذ أنشطة تعديل السلوك.

- القدرة على كتابة التقارير.

- القدرة على العمل مع فريق.

- معرفة وافية ببرامج التأهيل وإعادة الدمج.

- معرفة وافية بالقوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل.

- القدرة علي تنفيذ وإدارة الجلسات النفسية والتشخيص.

- القدرة على العمل والتنقل على مستوى جميع الإدارات الاجتماعية بالمحافظة.