انجز وقتك مع خدمات المرور الإلكترونية.. اعرف التفاصيل وطرق الاستفادة

يرغب العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، في إنجاز مصالحهم المتعلقة بالمرور في أسرع وقت ممكن، ودون بذل مجهود أو الوقوف في طوابير طويلة داخل المصالح الحكومية، وضياع مزيد من الوقت، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل خدمات المرور الإلكترونية، التي يمكن إنجازها وإنهائها من داخل المنزل، عن طريق استخدام الموبايل أو أي جهاز كمبيوتر.

خدمات المرور الإلكترونية

تنقسم خدمات المرور، التي يتم إنجازها بشكل إلكتروني إلى الخدمات التالية:

1- تجديد رخصة المركبة.

2- إصدار ملصق إلكتروني.

3- بدل فاقد لرخصة المركبة.

4- بدل تالف لرخصة المركبة.

5- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة.

6- بدل تالف لرخصة القيادة.

7- بدل فاقد لرخصة القيادة.

8- الاستعلام عن المخالفات المرورية.

9- «لوحتك»، تلك الخدمة عبارة عن مزاد إلكتروني، لبيع لوحات مميزة للسيارات.

10- حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية.

11- الحصول على تجديد رخصة تسيير مركبة.

12- إجراءات الحصول على ترخيص تجاري.

13- خدمات نقل قيد أو ملكية مركبة.

14- استخراج شهادة بيانات للمركبات، يتم تقديمها لأحد أقسام المرور أو الشهر العقاري.

15- خدمة استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة.

16- خدمة الحصول على بدل تالف أو فاقد لرخص تسيير المركبات.

رابط الموقع الرسمي لخدمات المرور الإلكترونية

يستطيع جميع المواطنين في مختلف المحافظات، الاستفادة من خدمات المرور الإلكترونية، عن طريق بوابة مرور مصر، التي تتبع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، التي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

كيفية الاستفادة من الخدمات:

1- يجب في البداية فتح بوابة مرور مصر.

2- تظهر أمامك قائمة كبيرة من الخدمات التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على الأيقونة باسم الخدمة، التي يرغب الشخص في الاستفادة بها.