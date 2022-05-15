الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بصفة مستمرة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، أصحاب السيارات، عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، كي يستطيعوا معرفة قيمة مخالفات المرور، ومن ثم التوجه لسداد تلك المخالفات.

ويمكن للمواطنون أصحاب السيارات، الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، زيارة موقع النيابة العامة المصرية، الذي أتاحته وزارة الداخلية، تسهيلًا على المواطنين، عملية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب المرور.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022

تبدأ خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، بزيارة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، من خلال الضغط هنـــا.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على موقع نيابات المرور، واختيار خدمات نيابات المرور، ثم ثم اختيار أيقونة الاستعلامات.

ومن ثم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، وإدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ويمكن اختيار الأرقام فقط أو الأرقام والأحرف.

ثم بعد ذلك تظهر بيانات رخصة المركبة، وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها، وعقب الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور، يتم الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات.

ثم تظهر على الشاشة أمام المستعلم رسالة بها عدد من الشروط التي يجب الموافقة عليها لإتمام عملية تسجيل الغرامات، وبعد ذلك تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة من الراغب في دفع الغرامية المالية على المركبة، وعليه أن يملأها، وتشمل «الاسم الرباعي، العنوان، إدارة المرور التابع لها المواطن، ورقم المركبة الخاصة به».

يذكر أنّ موقع النيابة العامة، يقدم خدمات مرورية عدة، ومنها الاستعلام عن المخالفات المسجلة على الرخص بأنواعها، سواء القيادة أو السير، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة على الموقع الإلكتروني.