رابط موقع المرور والمخالفات 2022.. الاستعلام والسداد إلكتروني

رابط موقع المرور والمخالفات 2022.. يعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من المواطنون عن رابط موقع المرور والمخالفات 2022، كي يستطيعوا من خلاله الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخصة المركبات أو رخصة القيادة.

يتيح موقع النيابة العامة الإلكتروني، خلال رابط موقع المرور والمخالفات 2022، عددًا من خدمات نيابات المرور، منها خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها إلكترونيًا دون الذهاب إلى مكاتب المرور، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن رخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة، وخدمه الدفع عند الاستلام، بجانب خدمه التظلم من قيمة المخالفات بشكل إلكتروني أيضا.

كما يتيح الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا، من خلال اختيار طريقة السداد، سواء إلكترونيا أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط موقع المرور والمخالفات 2022، وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر رابط الموقع.

رابط موقع المرور والمخالفات 2022

يمكن زيارة رابط موقع المرور والمخالفات 2022، من خلال الضغط هنــــــا، وذلك للاستعلام عن مخالفات المرور.

خطوات الاستعلام على رابط موقع المرور والمخالفات 2022

أولًا: تبدأ خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، على رابط موقع المرور والمخالفات 2022، بزيارة رابط موقع المرور والمخالفات 2022.

ثانيًا: اختار خدمات نيابات المرور.

ثالثًا: اختار أيقونة الاستعلامات.

رابعًا: اختار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

خامسًا: أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

سادسًا: تظهر بعد ذلك بيانات رخصة المركبة، وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

سابعًا: يمكن سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا بواسطة اختيار طريقة السداد، سواء إلكترونيا أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.