حقيقة هجوم ابنة نجيب محفوظ على أحمد حلمي وعبد الرحيم كمال

تداول البعض تصريحات منسوبة لأم كلثوم ابنة الأديب الكبير نجيب محفوظ، تتضمن هجوما على كل من الفنان أحمد حلمي والسيناريست عبدالرحيم كمال، ورد منها على مشروع لم يتم بشأن تحويل سيرة أديب نوبل إلى عمل درامي، من تأليف عبد الرحيم كمال، على أن يجسد أحمد حلمي فيه شخصية نجيب محفوظ.

تفاصيل اتفاق أسرة نجيب محفوظ مع عبد الرحيم كمال

وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ: «أنا لا أحب أن ينسب لى ما يمكن أن يكون إساءة لأى أحد»، مضيفة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «كل ما حدث أن تقابل معنا السيناريست عبد الرحيم كمال، وكان ذلك منذ نحو 8 سنوات، وفي حياة والدتي وشقيقتي الراحلة فاتن، وقتها عرض علينا عبدالرحيم كمال تحويل سيرة والدي إلى عمل فني من تأليفه فرحبنا بالفكرة».

وأضافت ابنة الراحل نجيب محفوظ: «كل ما حدث كان إبداء الترحيب بالفكرة لكن لم يتم توقيع عقود أو حتى الاتفاق المبدئي، إذ أن مثل هذه الاتفاقات تتم مع المنتج، ولم يتحدث إلينا إلى الآن منتج حول هذا الأمر»، متسائلة: «فهل هذه تعتبر موافقة؟!»، معبرة بقولها: «الشغل مش بالطريقة دي».

وتباعت «أم كلثوم»: «وكان أيضا هناك اتفاقا مبدئيا مختلف من الكاتب عبد الرحيم كمال على حجز عملين من أعمال والدي هما أصداء السيرة الذاتية، وحكايات حارتنا، للعمل عليهما وتحويلهما إلى عمل فني بخلاف مسلسل السيرة الذاتية المشار إليه»، منوهة: «وحتى هذا الاتفاق، الذي حدث منذ نحو سنتين لم يتم فيه جديد، وأعتقد أنه انتهى لأن مدته سنة واحدة».

أحمد حلمي بمكياج الأديب العالمي نجيب محفوظ

وفي 2021 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد حلمي بمكياج الأديب العالمي نجيب محفوظ، لتقديمها في مسلسل تليفزيوني، من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، وأثارت الصورة جدلا واسعا آنذاك، بين التأييد والمعارضة، فيما أكد المؤلف أن الحكم على العمل سابق لأوانه.

وقال السيناريست عبدالرحيم كمال آنذاك لـ«الوطن»، إن المسلسل قيد التجهيز، ولم يتم التوافق على اختيار باقي أبطال العمل، مؤكدا أن أحمد حلمي سيقوم بتجسيد شخصية الأديب العالمي في مسلسل يتناول سيرة أديب نوبل، لافتا إلى أن أي أحكام على العمل سابقة لأوانها، وإلى أنه اشترى حق تحويل «أصداء السيرة الذاتية» لعمل فني بخلاف مسلسل السيرة.