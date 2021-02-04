أحمد حلمي بـ«نيولوك» نجيب محفوظ يثير الجدل

أثار انتشار صورة للفنان أحمد حلمي بمكياج الأديب العالمي نجيب محفوظ، المقرر تقديمها في مسلسل تليفزيوني، من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين التأييد والمعارضة، وترشيح أسماء بديلة لـ أحمد حلمي، فضلا عن اعتراض البعض على مسلسلات السيرة الذاتية بشكل عام.

وأبدى رواد السوشيال ميديا الاعتراض على المسلسل ذاته من جهة، وعلى قيام أحمد حلمي بدور نجيب محفوظ من جهة أخرى، فيما أكد السيناريست أن الحكم على العمل سابق لأوانه.

ونشر الكاتب وائل لطفي، صورا للفنان أحمد حلمي في شخصية نجيب محفوظ وعلق عليها: «أناشد أصدقاء الفنان أحمد حلمي بإقناعه بعدم ارتكاب هذه الجريمة في حق نفسه أولا، وفي حق الأستاذ نجيب محفوظ ثانيا».

وتابع «لطفي»: تجارب تقديم سير المشاهير في الدراما المصرية كانت فاشلة لحد المأساة، لأنك لما بتقدم سعاد حسني مثلا مبتتكلمش عن حياتها الحقيقية، ولا بتشوف الشخصية من جوه، ومن حيث القدرات فـ أحمد حلمي ممثل كبير، ولكن في منطقة أخرى، أنا أشوف أن خالد الصاوي أنسب للدور بشرط يفقد خمسين كيلو، ونفس الأمر بالنسبة لممثل عظيم زي ماجد الكدواني، الأهم إيه اللي الدراما ممكن تقوله عن نجيب محفوظ وحياته الحقيقية، عاداته، فلسفته موقفه من الدين زواجه، علاقته بالسلطة، ده كل كلام مهم علشان منشوفش حاجة تسىء لنجيب محفوظ زي مسلسل السندريلا وحليم، كانا إساءة للذوق العام فعلا».

بينما قال المخرج يسري نصرالله: «لا أفهم المنطق وراء الاعتراض، أحمد حلمي ممثل كبير، ومن الأفضل أن ننتظر العمل نفسه في صورته النهائية».

وأكدت الناقدة حنان شومان، أن الأمر مختلف عن مسلسل «السندريلا» أو «حليم»، لأن سعاد حسني وعبد الحليم، نراهما كل يوم وحتى الأجيال التي لم تعش معهما تشاهدهما وكأنها تعرفهما، لكن حالة الأدباء كنجيب محفوظ أمر مختلف، لأن المشاهد ليس لديه تصور مسبق ولا صورة ذهنية ثابتة عنهم وهو ما يسمح بنجاح العمل إذا كان مكتوبا ومُنفذا بشكل جيد.

من جانبه، قال السيناريست عبدالرحيم كمال لـ«الوطن» أن المسلسل قيد التجهيز، ولم يتم التوافق على اختيار باقى فريق العمل، مؤكدا أن أحمد حلمي سيقوم بتقديم شخصية الأديب العالمي في مسلسل يتناول سيرة أديب نوبل، لافتا إلى أن أي أحكام على العمل سابقة لأوانها، لافتا إلى أنه اشترى حق تحويل «أصداء السيرة الذاتية» لعمل فني بخلاف المسلسل المقرر عمله، الذي سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا.