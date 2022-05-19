فحص 35 ألف شاب وفتاة ضمن برنامج «خدمات صديقة المراهقين» بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية المشاركة في برنامج «خدمات صديقة الشباب والمراهقين» بمحافظة الشرقية، قامت بفحص 35549 شابا وفتاة خلال شهر أبريل الماضي، ضمن أعمال البرنامج تحت إشراف إدارتي السن المدرسي والرعاية الأساسية بالمديرية.

تقديم خدمات التوعية الصحية والمشورة

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن برنامج خدمات صديقة الشباب والمراهقين يهدف إلى تقديم خدمات التوعية الصحية والمشورة، والخدمات العلاجية لجميع فئات الشباب والمراهقين من الجنسين، من عمر 10 حتى 24 عاما، وذلك من خلال العيادات صديقة الشباب والتي يبلغ عددها 230 عيادة.

تقديم خدمات المشورة في ثلاث إدارات

وتابع أن تدشين مبادرة المشاركة المجتمعية لتقديم خدمات صديقة الشباب والمراهقين بمحافظة الشرقية يعد الخامس على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ وتقديم خدمات الشباب والمراهقين من خلال مقدمي الخدمة من الأطباء والتمريض بوحدات الرعاية الأساسية بمحافظة الشرقية في 3 إدارات صحية هي أبو كبير وأبوحماد والعاشر من رمضان، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والقيادات الدينية، مشيراً إلى أن القيادة السياسة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء الوطن، وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم النفسي والصحي لجميع فئات المجتمع.