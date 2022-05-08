وكيل «صحة الشرقية» يناقش تفعيل «البصمة» لتسجيل الحضور والانصراف بالمستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومديري عام الشئون المالية والإدارية، ومسئول الحضور والانصراف.

تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية

وناقش وكيل وزارة الصحة، تفعيل عمل أجهزة تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، على كافة العاملين بها خلال الفترات الصباحية والمسائية والسهر، حيث كان النظام القديم المفعل سابقا لمتابعة نظام الحضور والغياب يتم بتوقيع العاملين يدويا في دفتر الحضور والانصراف، بعد ذلك يتم حساب عدد أيام الحضور شهريا، ويتم بعد ذلك تحديد الأجازات السنوية والشهرية.

دراسة القوى البشرية اللازمة للعمل على الأجهزة على مدار اليوم

ولفت وكيل وزارة الصحة في الشرقية، إلى أن هذا النظام اليدوي كان يتسبب في بعض العيوب، منها فتح المجال للمحسوبية والمجاملات، مما يؤدي إلى شعور بعض الموظفين بالظلم، وقد يتسبب أيضا في القصور في أعمال المؤسسة الصحية.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة دراسة القوى البشرية اللازمة للعمل على الأجهزة على مدار اليوم، وذلك لإحكام مواعيد دخول وخروج الموظفين، وتحقيقا للانظباط والالتزام بالمنشآت الصحية بالمحافظة، موجها مديري الإدارات الفنية بالمتابعة المستمرة والمكثفة لكافة المنافذ الطبية خلال فترات النوبتجية والسهر، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وخاصة في الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات وغيرها.