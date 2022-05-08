محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع الخضروات أسفل كوبري شرويدة بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منفذ بيع الخضروات والفاكهة والمُقام أسفل كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، وذلك للاطمئنان على توافر جميع الخضروات والفاكهة وصلاحيتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة

واستفسر محافظ الشرقية من التجار والمترددين على المنفذ عن أسعار بيع الخضروات والفاكهة، ليؤكد الجميع أن الأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها في السوق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة، لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق، للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبه لهم.

محاربة الغلاء ومحاولة تحفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين في مختلف المجالات، وأن كل القطاعات تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف «غراب»، أن الدولة جاهدة في السعي لمحاربة الغلاء ومحاولة تحفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قدر الإمكان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد محتكري السلع الغذائية، والذين يتاجرون في أغذية غير صالحة للاستخدام، لافتا إلى أن هناك جهود مكثفة للتموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق.

ورافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.