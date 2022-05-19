بدء محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند في المعادي

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، قبل قليل، محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالضرب والسب داخل كومباوند سكني في حي المعادي، حيث وصل المتهم لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة استعراض القوة والسب والقذف.

الاعتداء على فرد أمن بكومباوند في المعادي

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن، واعتدائه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

مقطع فيديو للواقعة

وقدّمت النيابة العامة المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد رصد وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، مقطعا مصورا بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم وهو يعتدي بالضرب على المجني عليه، ويصفعه على وجهه عدة مرات.