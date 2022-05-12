محام بالنقض يكشف موقف المتهم في قضية فرد أمن المعادي بعد التصالح

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، الموقف القانوني في قضية فرد أمن المعادي بعد تنازل المجني عليه أمام هيئة المحكمة عن حقة المدني، التي نظرت القضية، صباح اليوم، والتصالح مع المتهم.

التنازل غير ملزم للمحكمة

وقال المحامي إنّه في هذه الحالة يكون التنازل غير ملزم للمحكمة، بإصدار حكم بإيقاف التنفيذ أو البراءة؛ لأن الاتهام المتسند للمتهم هو التلويح بالعنف، واستعراض القوة، وفي هذه الحالة فإن التنازل قانوناً له شرطان أولهما مرهون بحق الضحية والثاني بحق المجتمع، فإذا كان المجني عليه تنازل فيما يخصه فإن المحكمة مخولة في الفصل في الدعوى فيما يخص المجتمع.

وأضاف أحمد، في حديثه لـ«الوطن»، أنه في قضايا الدية فإن تنازل أصحاب الولاية عن الدم، يكون ملزماً للمحكمة بإنهاء المسؤولية الجنائية والمدنية تجاه المتهم؛ لأن قبول الدية أمر يخص أسرة الضحية.

كان فرد الأمن قد حضر في الجلسة الصباحة، معلناً التصالح مع المتهم، وتنازل عن حقه المدني، وتم حجز القضية لـ19 مايو للنطق بالحكم.

النيابة العامة أحالت المتهم لمحاكمة عاجلة

كان النائب العام أمر، في وقت سابق، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد الأمن احتياطيا فيما هو منسوب إليه من استعراض القوة والتلويح بالعنف، كما قدمت النيابة العامة المتهم إلى محاكمة عاجلة بعد رصد وحدة التحليل بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي المتهم على المجني عليه، بالسب والقذف، إضافة إلى اعتدائه عليه بالضرب بعدة صفعات متتالية على وجهه في حالة استسلام من المجني عليه الأمر الذي أحدث فيه عددا من الإصابات والكدمات المتفرقة بالجسم.