سفير بلغاريا لشيخ الأزهر: لدينا 31 عضوا مسلما في البرلمان

أعرب ديان كاترشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتقدير بلاده للأزهر الشريف، وما يقوم به من جهود لنشر السلام والتوعية بمخاطر التعصب والكراهية، مؤكدا أن بلاده تبذل قصارى جهدها للمحافظة على قيم التعددية، من خلال كفالة حقوق الجميع في ممارسة معتقداتهم، ونشر قيم التسامح والتعايش.

الإسلام ثاني أكبر الديانات في بلغاريا

أشار سفير بلغاريا، إلى أنَّ الإسلام ثاني أكبر الديانات في بلاده، إذ يبلغ تعداد المسلمين هناك حوالي 600 ألف مسلم بواقع 12% من إجمالي تعداد السكان، مؤكدًا نجاح الجالية المسلمة في الاندماج داخل بلغاريا: «لدينا الآن 31 عضوًا مسلمًا في البرلمان البلغاري».

مبادرات الأزهر رسخت للتعايش والتعددية

قال شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله السفير البلغاري، اليوم الخميس، بمقر المشيخة، إن «الأزهر لديه عدد من المبادرات التي رسَّخت للتعايش والتعددية واحترام الآخر، وقد قمنا بالانفتاح على المؤسسات الدينية في مصر والعالم، وقدمنا نماذج واضحة لما يجب أن تكون عليه العَلاقات الإسلامية المسيحية، وبادرنا بتعميم استخدام مصطلح المواطنة والتعريف بكل ما يترتب عليه من مساواة في الحقوق والواجبات، والحد من استخدام مصطلح الأقليات لما يحمله من معانٍ لها وقع سلبي».

الأزهر يكافح التطرف بكل حزم

أكد الإمام الأكبر أحمد الطيب، أن الأزهر يمثل منارة للعلم منذ نشأته، ولم يتخلف عن أداء دوره في المحافظة على الشريعة وعلوم اللغة العربية، ومكافحة التطرف والتشدد والتفريط، والوقوف بكل حزم في وجه حركات تشويه الدين والتطاول على مقدسات ورموز المسلمين، مشددا على تمسك الأزهر بأداء دوره المحوري، واستمرار حملاته للتوعية بالقيم الإنسانية، وجهوده في العمل المجتمعي والمبادرات العالمية التي ترسخ لقيم التعددية واحترام الآخر.